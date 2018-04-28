В конце апреля в день празднования 369-ой годовщины пожарной охраны в Волгограде состоится автопробег пожарной техники. Организатором выступает ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Как сообщают организаторы, автопробег стартует 30 апреля в 10:00 ч. с площади Дзержинского в Тракторозаводском районе г. Волгограда и совершит марш по проспекту Ленина до ул. Краснознаменской, где финиширует на нижней террасе набережной им. 62-й Армии.

В составе автоколонны пройдут пожарные автомобили, представляющие историческую ценность – ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также действующие в настоящее время в пожарно-спасательных подразделениях образцы современной пожарной техники, в том числе и группа экстренного реагирования на мотоциклах и квадроциклах.

Приглашаются все желающие соприкоснуться со службой огнеборцев посетить выставку пожарной техники на нижней террасе Центральной набережной г. Волгограда.