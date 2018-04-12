Волгоградцев приглашают на презентацию книги Вячеслава Шалагинова «Правда о лётчике Василии Сталине», которая пройдет в Волгоградской областной научной библиотеке им. М. Горького. Во время презентации состоится дискуссия о личности и реальной боевой деятельности лётчика Василия Сталина в контексте опубликованных документов, фотографий, свидетельств сослуживцев.

В книге «Правда о лётчике Василии Сталине» представлен итог работы автора над материалами Центрального архива Министерства обороны РФ. Приведены подробные выписки из документов 32-го гвардейского истребительного авиационного полка, которым в феврале-марте 1943 г. командовал полковник Сталин, и выписки из документов 210-й истребительной авиадивизии, в которую входил этот полк.

Отметим, что ранее, в январе 2018 года, Вячеслав Шалагинов представил в Волгограде свою новую книгу «92-я морская бригада в Сталинграде», которая повествует об участии моряков Северного и Балтийского флотов в обороне Сталинграда. Книга также отвечает на вопрос, почему в конце осени 1942-го здание элеватора было выбрано Ф. Паулюсом в качестве эмблемы Сталинграда, которая красовалась на нарукавных нашивках солдат и офицеров 6-й немецкой армии. Эти и другие незаслуженно забытые факты, свидетельствующие о героизме защитников Волжской твердыни, вновь будут представлены широкому кругу читателей.

Презентация книги Вячеслава Шалагинова «Правда о лётчике Василии Сталине» состоится 17 апреля в актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горького (4-й этаж). Начало в 14:00. Справки по телефону: 8(8442)33-11-48.