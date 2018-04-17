Уже в пятый раз в нашем городе будет проходить Фестиваль русской речи иностранных студентов города Волгограда, посвящённый 75-летию Победы в Сталинградской битве. Мероприятие состоится 19–20 апреля в Волгоградском государственном техническом университете.

Организатором Фестиваля выступает кафедра русского языка факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ.

Фестиваль русской речи проводится ежегодно и представляет успехи студентов в освоении одного из самых сложных языков мира, а также дает возможность российским зрителям познакомиться с умными, талантливыми и доброжелательными представителями стран Африки, Азии, арабского Востока, Латинской Америки, Европы.

Фестиваль призван:

повысить интерес иностранных граждан к России;

помочь сотрудничеству людей, народов и стран в деле сохранения мира и взаимопонимания;

совершенствовать коммуникативные, языковые и речевые навыки в изучении русского языка как иностранного;

воспитывать иностранных и российских молодых ребят в духе интернационализма, толерантности, уважения ко всем народам и культурам мира.

Волгоградский государственный технический университет, как опорный университет Волгоградского региона, выполняет не только образовательные функции, но и задачи просвещения и воспитания жителей города и области. В этом проявляется обязательная для университетов гуманитарная миссия.

Фестиваль русской речи иностранных студентов – это интересно, зрелищно, интеллектуально, весело. Это творческая площадка для общения иностранных учащихся. Это два дня музыки, песен, танцев и стихов на русском языке.

​Второй этап Фестиваля проводится на базе ВолгГТУ. В нем принимают участие студенты, победившие в напряженном внутривузовском конкурсе, лучшие из лучших из ВГАУ, ВГСПУ, ВолгГТУ, ВолгГМУ. А также впервые в Фестивале принимают участие иностранные студенты из Калмыцкого государственного университета.

1 день Фестиваля (19 апреля 2018 с 12.00 до 17.00 часов) включает в себя:

торжественное открытие Фестиваля;

представление командами своего университета;

конкурс сценического исполнения песни на русском языке;

написание творческой работы на русском языке

2 день (20 апреля 2018 с 12.00 до 15.00 часов):

закрытие фестиваля;

награждение победителей;

необыкновенно зрелищный концерт.

Приглашаем всех желающих на Фестиваль.

19 апреля в 11.30 — Пресс-подход для интервью с организаторами и представителями команд.

Место проведения: Актовый зал Главного учебного корпуса Волгоградского государственного технического университета.

Контактный телефон: 8 905 335 66 67 Тюменцева Елена Владимировна, заместитель декана Факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ