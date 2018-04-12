Волгоградскую молодежь (и не только) приглашают на ежегодную «Неделю молодёжной книги», участников которой ожидают художественно-поэтический день, день книжных угощений, интерактивно-познавательный день и культурно-исторический день. Все эти мероприятия можно будет посетить с 14 по 20 апреля в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.

14 апреля будет проходить художественно-поэтический день Недели молодёжной книги. В 9:00 библиотека приглашает своих читателей совершить увлекательное виртуальное путешествие «Наш Эрмитаж. Новый взгляд на сокровищницу мирового искусства», во время которого можно будет познакомиться с историей крупнейшего хранилища произведений искусства разных стран и эпох, а также открыть для себя Эрмитаж как современное выставочное пространство. С 10:00 в библиотеке начнёт работать открытый микрофон «Читаем волгоградских поэтов», в рамках которого все желающие смогут прочитать вслух произведения современных волгоградских авторов.

17 апреля – день книжных угощений. В 12:00 отдел художественной литературы приглашает молодых книголюбов принять участие в дегустации литературных новинок «Читать подано». Читателей ждёт обзор самых сладких, острых и экзотических блюд из мира современной художественной литературы. В отделе отраслевой литературы в 12:30 начнётся час вкусного чтения «Книжный джем: читаем со вкусом». «Книжный джем» с «ягодками-загадками» придется по вкусу всем, кто находится в литературном поиске. Также 17 апреля в течение всего дня в библиотеке будет проходить акция «GreenBook»: каждый пришедший в этот день в библиотеку сможет порекомендовать свою любимую книгу о природе.

18 апреля – интерактивно-познавательный день. В 12:00 все желающие приглашаются на молодежный тест-драйв «Словарный запас», на котором библиотека попытается определить, как много слов сегодня в обиходе молодых людей, понятен ли язык, на котором они общаются друг с другом, их родителям. А заодно проверит, как хорошо современная молодёжь понимает язык классической русской литературы. А в отделе отраслевой литературы в 12:00 стартует интерактивная игра «Футбольная кругосветка», на которой можно будет познакомиться поближе с участниками главного спортивного события предстоящего лета – чемпионата мира по футболу 2018.

19 апреля – культурно-исторический день Недели молодёжной книги. В 12:20 все желающие приглашаются на фольклорные посиделки «Стоит избушка из бревна». Участникам предстоит встреча с русской народной культурой, древнейшими традициями и обрядами, уникальными предметами русского быта.

В последний день Недели молодёжной книги, 20 апреля, библиотека предложит читателям собрать (или разобрать?) «Литературный чемодан» – ведь именно так начинается и заканчивается любое путешествие. В «Литературном чемоданчике» 5 секций, в каждой по 5 кармашков, и содержимое каждого нужно будет тщательно проверить. Молодёжная игра «Литературный чемодан» начнётся в 12:30.