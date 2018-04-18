И вновь Волгоград станет местом для проведения мотосоревнований. Любителей мотоциклетного вида спорта приглашают 21-22 апреля на мототрек «Максимка» в Советском районе, где и будут проходить соревнования по мотоспорту. Сообщается, что во время соревнований также пройдут очередные этапы чемпионата России по кроссу на квадроциклах, чемпионата и первенства Южного федерального округа (ЮФО) по мотоциклетному кроссу, этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу и чемпионат Волгоградской области по мотокросс-фристайлу.

Участниками соревнований станут более 100 профессиональных гонщиков и любителей мотоспорта, которые выступят в нескольких дисциплинах. Традиционные заезды мотоциклистов будут чередоваться с выступлениям гонщиков на квадроциклах — новой, но уже завоевавшей популярность среди волгоградцев дисциплине.

Заезды будут разбиты по классам мототехники: в классе «мото» выступят спортсмены на мотоциклах объемом 125 и 250 куб. см., а также в серии Open. Квадроциклисты выйдут на старт в классах 50 и 100 «стандарт», 100 «спорт», 200 «стандарт», 200 «спорт» и Open.

Кроме самих соревнований, организаторы подготовили для зрителей разнообразную досуговую программу. Гостей праздника ждут на специальных трассах по автодрифту и автомодельному спорту. Будет работать уличное кафе. Удобное расположение трассы позволяет следить за развитием всей гонки из любого места.

Организаторами соревнований выступает РОО «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области» при поддержке администрации Волгограда и администрации Волгоградской области.

Расписание заездов и подробную информацию можно узнать на официальном сайте организаторов мероприятия.