На территории ЖК «Комарово» в Советском районе в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» будет построен новый детский сад на 135 мест. Соответствующее соглашение подписано между администрацией Волгоградской области и Минстроем России.

По данным регионального комитете строительства, детский сад будет отвечать самым современным нормам и требованиям. В двухэтажном здании разместятся семь детских групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, комната природоведения, медицинский и пищеблок, кабинеты логопеда, психолога. Строительство планируется завершить до конца текущего года.