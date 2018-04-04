В Волгограде с 4 апреля началось обслуживание внутригородского речного маршрута «Волгоград — Островная». А уже с 6 апреля суда выйдут на муниципальные водные направления «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский». Теперь материковую и островную части Волгограда будут соединять уже 5 речных маршрутов, включая направления «Волгоград – Культбаза», возобновившее работу 21 марта, и «Руднева – о. Сарпинский», сообщение по которому не прерывалось и зимой.

Первый теплоход до пристани «Островная» отправился 4 апреля в 8:15 с 12-го причала Речпорта. Временно, в связи с повышением уровня воды в Волге, посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.

В наступившем навигационном сезоне речные сообщения с Сарпинским будут осуществляться по новому расписанию, которое составлено с учетом актуальных данных анализа пассажиропотока и сезонной популярности речного транспорта у волгоградцев. В нем учтены потребности всех категорий пассажиров, включая жителей острова, дачников и любителей пляжного отдыха. В связи с географическими особенностями маршруты «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики» традиционно будут работать только на период паводка. На маршрут «Красноармейск – Вязовая грива» теплоход выйдет в конце апреля.