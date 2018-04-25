Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ не за горами, а значит, пришло время готовиться и жителям Волгограда. Ведь в дни проведения ЧМ 2018 прилегающие к стадиону «Волгоград Арена» территории станут пешеходными. Для жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»), разработаны специальные пропуски, которые позволят в дни проведения матчей въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию. Выдача пропусков уже началась. Их можно оформить в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов. Волгоградцам рекомендуется оформить пропуски на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 15:30.

Для обеспечения безопасности и удобства волгоградцев и гостей города в дни проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ территория, прилегающая к стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам. Пешеходный режим вводится с начала календарных суток проведения матчей чемпионата мира – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Это связано с комплексной подготовительной работой, направленной в первую очередь на обеспечение безопасности зрителей и горожан. Подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных, реализуется во всех крупных городах мира. В Волгограде такие ограничения успешно практикуются во время общегородских праздников — Дня города, Дня молодежи, шествия «Бессмертный полк», карнавальных шествий и других.

Получить специальный пропуск, позволяющий в дни проведения матча въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию, могут все горожане, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в границы зоны «последней мили». Квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах, также могут обратиться в районные многофункциональные центры.

Особый пешеходный режим в зоне «последней мили» будет введен 2 и 9 мая, в дни проведения тестовых матчей. Те волгоградцы, которые не имеют возможность оформить пропуск на личный транспорт на этой неделе, смогут проехать на территорию вблизи стадиона при предъявлении паспорта с пропиской.

Волгоградцам, проживающим в Центральном районе, пропуски выдают в МФЦ по адресу ул. Комсомольская, 10. Для жителей Краснооктябрьского района работают два многофункциональных центра по ул. Богунская, 12 и ул. им. Бажова, 11.

Как пояснила заместитель директора ГКУ ВО «МФЦ» Татьяна Краснова: «Для оформления пропуска с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО. При наличии полного пакета документов автопропуск выдается в течение дня. На пропуске будут указаны имя и фамилия заявителя, данные о транспортном средстве».

Всего предусмотрены четыре вида пропусков:

G/C (красного цвета) — для жителей Центрального района;

G/K (синего цвета) — для волгоградцев, проживающих в Краснооктябрьском районе;

S (зеленого цвета) — для юридических лиц;

T (желтого цвета) – такси и аккредитованный транспорт.

Последние два вида автопропусков оформляются департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, что выданный спецпропуск дает право въезда и выезда, оставленный без присмотра транспорт будет перемещен за пределы «последней мили». Подробную информацию по вопросам предоставления данной услуги можно получить, обратившись в департамент городского хозяйства администрации Волгограда, администрацию Центрального района Волгограда, администрацию Краснооктябрьского района Волгограда и в отделения МФЦ районов, позвонив по телефонам: 92-30-02, 92-30-08. Сведения также размещены на официальном сайте ГКУ ВО МФЦ: http://www.mfc-vlg.ru, администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru.