«Городские волонтеры» уже начали проходить подготовку к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России™. В течение двух недель необходимое обучение на базе 4 рекрутинговых волонтерских центров пройдут 570 жителей Волгограда, выразивших желание принять участие в программе «Городские волонтеры» и оказать помощь городу в проведении игр мирового футбольного первенства.

Напомним, что стать городским волонтером мог любой желающий в возрасте от 16 до 80 лет. Все кандидаты прошли тесты на знание английского языка, показали свое умение быстро ориентироваться в картах и схемах городской инфраструктуры, продемонстрировали знание истории города и его достопримечательностей. Учитывались также личностные качества волонтеров, например, коммуникабельность.

Во время подготовки волонтеры узнают, какие задачи они будут выполнять в дни проведения тестовых матчей в Волгограде, на каком объекте и с какими клиентскими группами будут взаимодействовать, а также разберут типовые ситуации, которые связаны с волонтерской деятельностью на крупных спортивных мероприятиях. Волонтерам раскроют тайны города на Волге и «отправят в путешествие» по странам, сборные которых сыграют матчи группового этапа ЧМ-2018 на стадионе «Волгоград Арена». Полученные навыки городские волонтеры смогут применить уже во время проведения тестовых матчей, которые пройдут в Волгограде в апреле и мае 2018 года.

Всего же региональный волонтерский центр Волгоградской области готовит более 1 500 добровольцев, которые станут «лицом города», помогая жителям и гостям на объектах городской инфраструктуры, Фестивале болельщиков FIFA и «последней миле» на пути к стадиону.