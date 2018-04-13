В Волгоград продолжают поступать новые вагонные трамваи 71-623-03, которые были произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Новые трамваи прибывают в Волгоград с начала марта, все вагоны доставляют в город на автомобильных тралах. Сейчас в депо поступили уже 10 вагонов, а до конца весны их уже будет 20. 10 единиц будут доставлены из Беларуси. И ещё 33 трамвайных вагона «Татра» проекта модернизации 2013-2014 года (с таким же двустронним расположением дверей) поступят в МУП «Метроэлектротранс» от московских коллег на безвозмездной основе в апреле этого года. Таким образом парк волгоградской подземки пополнится в этом году сразу 63 энергосберегающими вагонами.

По данным МУП «Метроэлектротранс», первая сцепка вагонов уже прошла испытания и вышла на линию. К пуску готовятся и остальные трамваи. Сейчас 4 сцепки (8 трамваев) проходят тестовые заезды. На прочность новую технику испытывают специалисты МУП «Метроэлектротранс» и водитель-испытатель. Во время тестирования специалисты проверяют работоспособность всех систем, а также системы отопления и видеонаблюдения в реальном времени как изнутри, так и снаружи.

Новые вагоны — низкопольные, они имеют широкие дверные проемы и просторный салон, что позволяет обслуживать маломобильые категории граждан. В трамваях предусмотрена цифровая информационная система, система видеонаблюдения и модули подключения к спутниковой навигации. Тяговый привод выполнен на базе асинхронных тяговых электродвигателей, а сам подвижной состав оснащен оборудованием для контролируемой рекуперации электроэнергии. Все это позволяет экономить энергию, ведь при торможении вагонов высвобождаемая энергия будет возвращаться обратно в контактную сеть, а не рассеиваться на резисторах.