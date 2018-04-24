Жителей и гостей города приглашают присоединиться к добровольческой акции по пропаганде здорового образа жизни «ProЗОЖ», которую проведет ТРЦ «Акварель» совместно с Институтом управления и региональной экономики Волгоградского государственного университета.

Как сообщают в пресс-службе ТРЦ «Акварель», в рамках акции будут работать интерактивные площадки по различным направлениям ЗОЖ: армрестлинг, спортплощадка, твистер, «Здоровая еда», «Здоровые легкие», «Сделай тело», аниматоры для детей. В завершении акции участники смогут узнать советы по поддержанию здоровья от спортсменов, а также поучаствовать во флешмобе «50 дней до ЧМ-2018».

Мероприятие будет проходить 25 апреля в 18:00.