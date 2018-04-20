В рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» в Дзержинском районе стартуют работы по строительству новой тепловой сети от котельной «Кача» до котельной ООО «ТГК». В связи с этим с 20.00 часов 20 апреля до 07.00 часов 23 апреля вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта по нечетной стороне дороги бульвара 30-летия Победы в районе пересечения с улицей им. К. Симонова.

В Дзержинском районе 20 апреля начинаются работы по монтажу новой сети теплоснабжения. Строительство теплотрассы будет вестись за торгово-развлекательным комплексом. Трубопровод диаметром 300 мм соединит между собой две теплотрассы, идущие от котельных «Кача» и ООО «ТГК».

Перемычка протяженностью порядка 100 метров повысит надежность оказания потребителям соответствующих коммунальных услуг. В случае же возможных нештатных ситуаций даст возможность проводить ремонты на сетях без ограничения подачи тепла и горячей воды жителям. Кроме того, за счет перераспределения нагрузок котельных новый трубопровод обеспечит экономию электроэнергии при работе котлового и насосного оборудования.

В связи со строительством теплотрассы вводится ограничение движения автомобильного транспорта по нечетной стороне дороги бульвара 30-летия Победы в районе пересечения с улицей К. Симонова с 20.00 часов 20 апреля до 07.00 часов 23 апреля. Объезд будет осуществляться по ул. им. К. Симонова и четной стороне дороги бульвара 30-летия Победы.

Важно, что на период строительно-монтажных работ горячая вода жителя микрорайона будет подаваться в штатном режиме.

Напомним, объем инвестиционных вложений в модернизацию теплового хозяйства в 2016–2017 году составил уже более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.