В Волгоградской области в связи с паводком объявлен режим повышенной готовности. На оперативном совещании глава региона поставил задачу по обеспечению безопасности жителей и объектов инфраструктуры в связи с паводком. Постановлением главы региона в Волгоградской области введен режим повышенной готовности всех сил и средств.

В связи с резким повышением среднесуточных температур и обильным таянием снега глава региона поставил задачу по организации круглосуточной работы гидрологических постов на прибрежных территориях водоемов, а также по оперативной передаче данных в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Руководству муниципальных образований, территория которых попадает в зону возможного подтопления, поручено привести в готовность пункты временного размещения. В случае осложнения ситуации — обеспечить эвакуацию населения, оказать меры социальной поддержки пострадавшим. Главам муниципальных образований также поставлена задача провести заседания КЧС, принять необходимые меры.