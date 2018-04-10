В Волгоградской области увеличили количество квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В текущем году 1170 женщин смогут пройти дорогостоящую процедуру ЭКО бесплатно.

По данным областного комитета здравоохранения, ЭКО для пациентов, направленных по показаниям здоровья, проводится бесплатно, за счет средств ОМС. Для повышения доступности такого медицинского вмешательства на территории региона реализован проект государственно-частного партнерства: ЭКО можно провести в клинике №1 ВолгГМУ, центре ЭКО и клинике «Геном-Волга».

Период подготовки к процедуре ЭКО может длиться до шести месяцев. Когда все исследования проведены, пациентке предоставляют список клиник, работающих в рамках системы ОМС. На его основании определяется подходящее учреждение.

Для удобства родителей упрощена процедура оформления новорожденных — получить необходимые документы можно прямо в роддоме. К проекту системы МФЦ «Мои документы» идут в роддом!» уже присоединились перинатальный центр №2, роддома №2 и №4, городская клиническая больница №3 Волжского и роддом Камышина.