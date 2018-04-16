К сожалению, мусора хватает и в городе, и в лесах. Почему-то не могут наши люди бережно относиться к природе. И это большая беда. Но все же есть и неравнодушные к этой проблеме люди, которые готовы выходить на субботники и убирать горы мусора. Вы тоже можете внести свой вклад и сделать нашу родину чуточку чище. Для этого можно просто не мусорить или же принимать участие в субботниках. К тому же, в регионе уже стартовала природоохранная акция «Чистая область», которая будет проходить с 16 апреля по 16 мая.

В рамках акции специалисты регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проведут рейды по выявлению мест несанкционированного размещения отходов в муниципалитетах, а также на территории природных парков и в лесном фонде. Кроме того, уже сегодня во всех муниципальных образованиях региона проходят мероприятия по уборке мусора. К участию в месячнике чистоты привлекаются жители и различные учреждения.

Сейчас субботники уже проходят в Волгограде, Среднеахтубинском районе и ряде других. Так, в рамках акции «Чистый берег» сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» уже убрали водоохранную зону на левом берегу Ахтубы и частично – на ерике Верблюд.

Отметим, сотрудники подведомственных облкомприроды природных парков проводят с населением и туристами активную разъяснительную работу о недопустимости захламления охраняемых природных территорий и административном наказании виновных штрафами на физических и юридических лиц от 500 рублей до 150 тысяч рублей.

Добавим, по итогам прошлогодней акции «Чистая область» ликвидировано более 160 несанкционированных свалок, выявленных инспекторами облкомприроды.