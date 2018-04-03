На минувшей неделе специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона провели областные межведомственные учения по тактике и технике тушения ландшафтных пожаров на территории Среднеахтубинского лесничества. В учениях приняли участие представители МЧС, регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, среднеахтубинского и волгоградского лесничеств, поселковой администрации, волгоградского лесопожарного центра.

По сценарию учений в одном из лесных массивов возник пожар, который участники должны были ликвидировать в кратчайшие сроки с применением сил и средств различных ведомств, призванных обеспечивать противопожарную безопасность в регионе. В ходе тушения условного пожара была продемонстрирована готовность техники и специалистов к быстрой ликвидации возгорания и предотвращению распространения огня, а также слаженность действий сотрудников всех служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

В учениях были задействованы 8 единиц специальной техники, включая автоцистерны, лесопатрульные комплексы, трактора. Благодаря слаженности действий участникам учений удалось в кратчайшие сроки ликвидировать импровизированный лесной пожар и продемонстрировать полную готовность к пожароопасному сезону 2018 года.