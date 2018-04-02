В минувшие выходные в Волгоградской области стартовал сезон охоты на пернатых. Начиная с 31 марта, весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь открылся в южных районах Волгоградской области. Он продлится до 9 апреля включительно.

С 31 марта охотиться на селезней уток, на гусей (за исключением серых) и вальдшнепов можно будет в охотничьих угодьях Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Старополтавского, Чернышковского муниципальных районов. В северных районах сезон охоты на пернатых откроется 7 апреля.

Напомним, что в период весенней охоты норма добычи на одного охотника в день на территории региона составляет не более двух гусей и трех селезней уток. При этом запрещен отстрел серого гуся, лысухи, камышницы и самок уток. За несоблюдение правил охоты предусмотрены административное наказание в виде штрафа, либо лишение права охоты, а в особых случаях — уголовная ответственность. Кроме того, при обнаружении у охотника незаконно добытых трофеев с него будет взыскан ущерб, причиненный объектам животного мира.