Накануне был дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В Волгограде акция стартовала с митинга, который проходил на площади Павших Борцов. Участниками митинга стали представители Волгоградского городского Совета ветеранов, активисты регионального отделения движения «Волонтеры Победы», юнармейцы, школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования. До 9 мая двухцветный символ победы над фашизмом получат десятки тысяч жителей региона.

Первые георгиевские ленты активисты общественного движения «Волонтеры Победы» вручили представителям Волгоградского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанникам кадетских классов, почётным гостям. В рамках старта акции комплекты георгиевских ленточек также получили представители всех ведущих вузов и ссузов региона.

Как сообщили организаторы, в ближайшие дни вместе с ленточкой волонтеры распространят специальные памятки о том, как стоит носить этот символ. Возможность получить ленточку будет не только у жителей Волгограда — волонтеры раздадут символ победы и в муниципалитетах региона. Акция продлится до 9 мая включительно.