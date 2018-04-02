В Волгограде продолжается реконструкция речного вокзала. В декабре 2017 года рабочие приступили к завершаюшим работам по реконструкции причальной стенки центральной набережной. Также тут появилось новое освещение. А уже сейчас ведутся работы по реконструкции здания речпорта. На данный момент рабочие полностью демонтировали остекление «шайбы» и вскоре приступят к монтажу новых оконных рам.

После того, как на «шайбе» появится новое остекление, рабочие приступят к внутренним отделочным работам. И по окончанию всех работ здесь смонтируют подсветку, похожую на подсветку Астраханского и «танцующего» моста.

Новое остекление планируется смонтировать уже к маю 2018 года. После чего речпорт должен засиять разноцветными огнями и радовать жителей и гостей города.