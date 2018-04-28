В Волгоградской области стартует весенняя декада наблюдений за птицами, которая проходит ежегодно с 1 до 10 мая. Специалисты природных парков уже начали готовиться к весенним наблюдениям за пролетными птицами. В увлекательных мероприятиях по сбору информации и подсчетам могут принять участие все желающие. Достаточно знать всего несколько правил.

В дни наблюдения за птицами проводится сбор информации о весеннем пролете птиц: их видовом составе, численности, местах концентрации и отдыха, путях и направлениях пролета.

С начала мая специалисты природных парков волгоградского региона также присоединятся к наблюдениям и подсчетам пролетающих пернатых. Например,на территории «Цимлянских песков» в этом году межрайонная операция «Весенние дни наблюдений птиц» будет проведена уже в третий раз. Задача, которую перед собой поставили орнитологи, – изучить видовое разнообразие птиц на маршруте.

Ежегодно в это время пернатых считают взрослые и дети, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное значение.

Сотрудники парка приглашают всех желающих принять участие в масштабной природоохранной акции, чтобы провести собственные наблюдения и обнародовать результаты. Итоговые данные могут быть включены в международный банк данных. Для этого необходимо указать место, дату и время наблюдений; записать названия, число видов, число птиц каждого вида, встреченных участником акции, и, по возможности, число незнакомых видов птиц. Свои исследования в электронном виде (формат Microsoft Word *.doc) с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и почтового адреса наблюдателя необходимо направить с пометкой «Весенние дни наблюдений птиц» на адрес электронной почты: [email protected] не позднее 10 мая 2018 года до 13 часов. Всех участников акции дирекция парка отметит электронным сертификатом участника.