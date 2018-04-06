Весна в этом году запоздала, но все же пришла. И уже сейчас можно почувствовать её тепло, а значит, пора начинать готовиться к туристическому сезону и активному отдыху на природе. Специально для тех, кто уже над этим думает, природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» открывает для посетителей велосипедные маршруты.

Велосипедные экскурсии – один из самых востребованных туристических продуктов, предлагаемых парком. Они позволяют не только насладиться быстрой сменой впечатлений, но и познакомиться с большим количеством достопримечательностей уникальной природной территории, посетив места, недоступные автотуристу.

На территории Волго-Ахтубинской поймы действуют 2 велосипедных маршрута. Один – в Среднеахтубинском районе – пролегает вдоль береговой линии Ахтубы. Его протяженность составляет 10 км. Второй – в Ленинском районе – предлагает насладиться живописными видами дубрав, ясеневых лесов, сенокосных лугов, а также озера Клешни. В зависимости от уровня физической подготовки туристов, его длина может составлять от 8 до 15 км.

На обоих маршрутах специалисты парка предлагают туристам остановки для отдыха в установленных беседках, на смотровых площадках, пикниковых зонах. К услугам гостей — прокат скоростных велосипедов, а также защитных элементов.

Заявки на экскурсии принимаются по телефону 8(84479)5-34-41.