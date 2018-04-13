Волгоградцев приглашают принять участие в туристическом фотокроссе «Terra Incognita». В рамках мероприятия участников ждет туристический квест, ответить на вопросы которого нужно будет с помощью фотографий. Соревнования стартуют 5 мая 2018 года в Туристско-информационном центре Волгограда, победителей наградят призами и подарками.

Подобное мероприятие будет проходить в Волгограде уже в четвёртый раз. Командам-участникам предстоит за отведенное количество времени не просто найти ответы на вопросы по истории, архитектуре, географии города, но найти и сфотографировать правильный вариант. При этом участникам придется постараться – члены жюри оценят точность ответа и художественное исполнение фото. Победителей назовут 7 мая, после подведения итогов соревнований.

Стать участником фотокросса могут команды из 2-4 человек в возрасте от 16 лет. Главное условие для участия в соревнованиях – наличие фотоаппарата. Заявки принимаются по по электронной почте [email protected]

Главная цель туристического фотокросса – познакомить жителей и гостей города с достопримечательностями Волгограда, его увлекательной историей и культурой. Все работы победителей и участников будут представлены в социальных сетях – официальных аккаунтах регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно уточнить по телефону +7 (8442) 959519, контактное лицо – Семен Семенов.