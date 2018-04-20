Ну вот и до фонтана очередь дошла. В Мемориальном парке у подножия Мамаева Кургана, который сейчас проходит комплексное обновление, уже начали заливать чашу светомузыкального фонтана. В ближайшее время специалисты облицуют фонтан гранитной плитой и композитной панелью. Параллельно на площадке продолжается укладка тротуарной плитки на центральной аллее и обустройство зеленого амфитеатра. На этой недели рабочие также приступят к высадке очередной партии деревьев.

На предыдущем этапе рабочие уложили пять километров труб плоскостного фонтана и смонтировали аппарат управления. После чего подрядная организация выполнила заливку чаши водного сооружения.

Как прокомментировал начальник участка Дмитрий Кувшинов: «Сегодня мы производим бетонирование лотка фонтана – на первом этапе будут залиты порядка 30 кубических метров бетона. В работах задействованы 30 человек и 11 единиц спецтехники. На завтра намечен завершающий этап по заливке сооружения. Планируется залить порядка 40 кубических метров бетона. После этого строители выполнят гидроизоляцию, демонтируют ранее выставленные деревянные опалубки и смогут приступить к облицовке финишного покрытия из гранитной плиты и композитной панели».

По окончании всех работ в парке появится плоскостной фонтан диаметром 16 метров. Его «водяной» рисунок будет постоянно меняться благодаря динамично меняющимся 50 струям, вздымающимся вверх на высоту до восьми метров. Особенный эффект будет достигаться с помощью «туманных» насадок и 70 цветных светодиодов, благодаря которым по вечерам здесь можно будет наблюдать светодинамическое водное шоу.