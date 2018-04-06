В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана приступили к монтажу декоративных арок высотой 12 метров и весом 3,6 тонн каждая. Всего на аллее Мемориального парка установят шесть таких арок, которые будут располагаться около плоскостного фонтана. Установка производится при помощи подъемного крана. После установки их украсят 70 тыс. светодиодов.

​Три пары арок, украшенные разноцветными светодиодами, станут одним из главных украшений Мемориального парка у подножия Мамаева кургана. Две конструкции будут установлены перед водным сооружением, еще четыре – после.

С наступлением тепла в парке начались активные работы по благоустройству: идет монтаж спортивной площадки для воркаута, обустройство пешеходной дороги вдоль проспекта В.И. Ленина — строители уложат здесь брусчатку на площади 1,5 тыс. кв. метров.

Продолжаются и работы по возведению плоскостного фонтана диаметром 16 метров. В ближайшее время ему предстоят первые гидравлические испытания.

— После опрессовки фонтана мы произведем заливку дна чаши фонтана, после чего приступим к возведению стенок сооружения, — рассказал заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров. – По окончании этих работ нам останется уложить плитку на центральной аллее и покрытие для вело- и роликовой дорожек, высадить деревья и установить парковую мебель.

Еще одной «изюминкой» территории станет зеленый амфитеатр из пяти подпорных стенок. Ландшафтная конструкция практически готова, с наступлением тепла специалисты сделают удобные сидения, выполнят озеленение и обустроят прилегающую площадку для проведения массовых мероприятий. Ежедневно на работах по реконструкции парка заняты порядка 60 специалистов и свыше 15 единиц спецтехники. Все работы выполняются строго по графику и должны быть завершены уже к началу мая.

По окончании всех мероприятий на территории площадью порядка пять гектаров у подножия Мамаева кургана будет создан большой современный и благоустроенный парк – столь масштабный проект реализуется в Волгограде впервые за 50 с лишним лет.