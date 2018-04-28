Волгоградцев приглашают на премьеру фильма о «Старой Сарепте» «Сарепта. Жемчужина Волги», которая состоится 4 мая. Съёмки картины проходили в начале этого года на территории историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта».

Перед премьерой фильма, которая будет проходить в волгоградском кинотеатре «Синема 5», зрителей ожидает театрализованное шоу с участием артистов театров Волгограда. Будет разыграна сцена подписания Екатериной II манифеста, позволяющего иностранцам заселять русские земли. Начало в 16:30. Также фильм можно будет посмотреть 5 мая в 11:30 в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Широкой аудитории фильм «Сарепта. Жемчужина Волги» представят в рамках VI Международного кинофорума «Сталинградская сирень», посвященного 75-летию Сталинградской Победы. В этом году он пройдет в Волгоградской области с 23 по 25 мая.

Отметим, что документально-постановочная кинолента снята кинокомпанией «Урсус-Фильм» из Санкт-Петербурга, специализирующейся на производстве игровых и неигровых картин различных жанров. Генеральным продюсером выступил Александр Тютрюмов — известный актёр театра и кино, режиссёр. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков.

Действие фильма разворачивается в Сарепте — немецком поселении, которое в XVIII—XIX веках являлось экономическим, духовным, научным центром юга России. Съёмки проходили преимущественно в помещениях и на территории «Старой Сарепты». В качестве консультантов по историческим фактам выступили сотрудники музея-заповедника. Помимо профессиональных актёров в съёмках приняли участие студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры, известные волгоградцы.