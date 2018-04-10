Если вы собрались отправиться в путешествие на майские праздники и выбрали для передвижения ЖД, то вот вам хорошая новость. В дни майских праздников 2018 года на Приволжской железнодорожной магистрали назначаются дополнительные поезда дальнего следования.

Поезд №207/208 сообщением Воронеж – Волгоград: отправление из Воронежа 11 мая в 19:05, прибытие в Волгоград 12 мая в 07:01;

Поезд №405/406 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 27, 28 апреля и 2 мая в 06:24, прибытие в Москву 28, 29 апреля и 3 мая в 05:48.

Время прибытия и отправления поездов – московское.

Дополнительную информацию пассажиры могут получить по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).