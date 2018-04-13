В лесничествах волгоградского региона ведутся лесопосадочные работы, которые помогут обновить и озеленить леса. Посадка леса будет проводиться на территории всех 22 лесничеств. Общая площадь, на которой будут высажены сеянцы, составит около 1,1 тысячи гектаров.

В ряде лесничеств — Нижнечирском, Ольховском, Иловлинском и Серафимовичском — уже началась высадка сеянцев. На остальных территориях идут подготовительные работы. В Арчединском и Даниловском лесничествах новые зеленые зоны появятся на площади 200 гектаров. Для лесовосстановительных работ будут использованы сеянцы сосны, акации и ясеня, а на площади 14 гектаров в Лещевском и Новоаннинском лесничествах планируется посеять дубы. Всего в этом году с привлечением 400 работников лесного хозяйства будет высажено около 4,5 миллионов деревьев.

Напомним, в прошлом году на территории региона были высажены 4 миллиона деревьев. Кроме того, специалистами лесной отрасли на регулярной основе проводятся мероприятия по уходу за лесными растениями, обработке от вредителей, заготовке семян, а также организации эколого-просветительских уроков, конкурсов и выставок.