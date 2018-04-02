В этом году весна не радует волгоградцев хорошей погодой. И только с прошлой недели более-менее температура держится на плюсовых отметках. Но это не повод радоваться. Вместе с теплом пришло и обильное таянье снега, из-за чего в некоторых районах области паводковые воды уже подтопили населенные пункты.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, наиболее сложная паводковая обстановка по состоянию на 02.04.2018 г. наблюдается в Кумылженском районе Волгоградской области. В результате подъёма уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека, из них 155 детей.

В связи с этим с 9:00 2 апреля на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области введён режим «чрезвычайная ситуация». Развёрнуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 ст. Кумылженской общей вместимостью 800 человек.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Развёрнут межведомственный оперативный штаб. Контроль гидрологической обстановки осуществляют оперативные группы 10 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.

Силами территориальной подсистемы РСЧС проводится комплекс превентивных мероприятий.

Для мониторинга обстановки в зону подтопления направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области. Беспилотными летательными аппаратами осуществляется мониторинг гидрологической обстановки.

фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС фото ГУ МЧС