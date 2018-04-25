В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» приступили к техническому перевооружению котельной 729 квартала на ул. Тарифной. Специалистам предстоит полностью обновить фасад здания, при этом главные перемены произойдут внутри – устаревшие паровые котлы переведут на современный водогрейный способ производства тепла. Одновременно планируется усовершенствовать систему химводоочистки.

Котельная 729 квартала была введена в эксплуатацию в 1976 году для обеспечения теплом потребителей сразу двух районов — Краснооктябрьского и Тракторозаводского (всего порядка 30 объектов, включая 22 многоквартирных дома, а также спортивный комплекс «Зенит»). При разработке инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» приняли решение усовершенствовать работу котельной. К выполнению данной задачи приступили в 2018 году.

В первую очередь специалисты полностью обновят фасад здания. Вместе с тем, важной частью преобразований станет перевод трех паровых котлов в водогрейный режим. Передача тепловой энергии с помощью пара – неэффективная и весьма энергозатратная технология. В свою очередь перевод котельной 729 квартала на водогрейный режим подготовки тепла позволит сэкономить использующиеся при этом энергетические ресурсы, а также даст возможность улучшить производительность котельной и тем самым повысить надежность теплоснабжения жителей.

Помимо этого, планируется улучшить систему химводоподготовки. Для умягчения жесткости воды предусмотрено применением современных автоматизированных фильтров из полимерных материалов. Для обеспечения автоматического контроля химического состава воды в котельной смонтируют специальную установку, которая позволяет контролировать содержание в воде кислорода, кислотность и жесткость в режиме реального времени с дальнейшей передачей данных на обработку в Центр химнадзора КТ. Подобные установки уже успешно применяются в отдаленных блочно-модульных котельных поселков Южный и Заря Красноармейского района. Эти БМК также были построены «Концессиями теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы.

Напомним, за последние два года общий объем инвествложений компании в обновление коммунальной инфраструктуры города, отвечающей за подачу тепла и горячей воды, составил более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.