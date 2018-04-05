В Волгограде стартовал месячник по благоустройству. В рамках месячника в городе предстоит убрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать скамейки, вымыть и покрасить турникетные ограждения. Все работы по приведению города в порядок после зимы должны быть завершены до 30 апреля.

В основном, работы будут выполняться специалистами «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» – в других районах города. Наведением порядка во дворах займутся управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники муниципальных предприятий, бюджетных организаций, администраций города и районов. К уборке также подключатся ТОСы, коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, учреждений, высших и средних учебных заведений, которые наведут порядок на подведомственных территориях.

Кроме того, в течение месячника будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий смогут присоединиться все неравнодушные волгоградцы. Проведение общегородских субботников запланировано на 14 и 21 апреля 2018 года.

Вместе с уборкой парков и пешеходных зон в городе пройдут активные работы по очистке дорожного полотна, нанесению разметки и других. Сбор и вывоз песка и грунта, скопившихся за зиму будет организован вдоль бордюров протяженностью свыше 200 км. Уборка дорог проводится, в том числе, с применением специализированной техники: поливомоечных и подметально-вакуумных машин. В апреле отремонтируют и покрасят около 9 км. турникетов, отремонтируют скамейки и урны, покрасят цоколи зданий.

Помимо этого, до конца апреля коммунальным службам предстоит убрать свыше 40 несанкционированных свалок, откуда планируется вывезти свыше 400 тонн мусора. В том числе ряд субботников пройдет на прибрежной территории вдоль Волги.