Ещё одна стихийная свалка ушла в прошлое. На днях в Дзержинском районе с помощью спецтехники коммунальными службами с территории частных домовладений по проспекту им. Маршала Жукова, 102 было вывезено около 50 кубометров мусора. Всего в период весеннего благоустройства в городе планируется убрать свыше 40 свалок. Это более 400 тонн бытовых отходов.

​Работы по ликвидации свалок проводятся в рамках месячника по благоустройству. За период действия месячника в Дзержинском районе были ликвидированы две стихийные свалки, образовавшиеся рядом с жилым сектором на ул. Чечено-Ингушской и Яблочкина. Отсюда специализированными службами было вывезено около 380 кубометров бытовых отходов. Нередко горы мусора вырастают рядом с частным сектором, где жители экономят на организованном вывозе ТБО, предпочитая выбрасывать отходы в близлежащие овраги. Расчищать захламленные территории приходится муниципальным учреждениям.

— К сожалению, нередко убранные территории вновь обрастают бытовым мусором, и тогда приходится повторно проводить уборку, — говорит заместитель главы Дзержинского района Сергей Блошкин. — Навести порядок можно только общими усилиями, поэтому хочется призвать жителей поддерживать чистоту и порядок вокруг своих домов и размещать отходы в специально отведенных местах.

В рамках весеннего благоустройства в Волгограде проходят общегородские дни чистоты, к которым может присоединиться каждый житель Волгограда. Их проведение запланировано на 14 и 21 апреля 2018 года.