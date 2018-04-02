В этом году в Волгограде будут работать 27 ярмарок, в том числе 3 новых. Их организаторы на ближайшие три года определились по результатам конкурсных процедур, состоявшихся в конце минувшего года. На подготовку торговых площадей организаторам отводилось по три месяца, за это время они должны были создать комфортные условия как для торгующих, так и для покупателей. В ближайшее время специальная комиссия проверит готовность городских ярмарок к новому сезону.

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Во время осмотра торговых мест специалисты будут оценивать состояние торговых площадок на соответствие требованиям, предъявляемым сегодня в регионе к организации ярмарочной деятельности: благоустроенные торговые места, обязательное наличие санузлов и мест для сбора отходов, аптечек, контрольных весов. Площадка для работы ярмарки должна быть с твердым покрытием. На сельскохозяйственных и универсальных ярмарках предусмотрена работа ветеринарной лаборатории, которая будет осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции.

В соответствии с правилами, принятыми в 2017 году, ярмарки будут работать ежедневно с 1 апреля по 30 ноября. Всего под ярмарочную деятельность на территории Волгограда в 2018 году утверждены 33 площадки, по 27 из них определены организаторы. Для размещения сельскохозяйственных и универсальных ярмарок на территории Волгограда запланированы 18 площадок, на которых может быть размещено до 1350 торговых мест, обязательным является предоставление торговых мест для местных товаропроизводителей и дачников.

Еще на семи площадках в течение года будут проходить тематические ярмарки по продаже меда, товаров для дачников, школьных принадлежностей и т.д. Непродовольственная ярмарка организована на одной площадке – в Краснооктябрьском районе. Проведение муниципальных тематических ярмарок предусмотрено также на площади Павших борцов. Еще по шести площадкам, предусмотренным в схеме, муниципалитет готов рассмотреть заявки предпринимателей.