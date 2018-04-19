Несмотря на позднюю весну, сдвинувшую сроки посадочных работ, в этом году у работников лесного хозяйства амбициозные планы — они планируют высадить около 4,5 млн сеянцев. Высадка деревьев будет осуществляться в том числе и в рамках акции «Всероссийский день посадки леса», которая уже стартовала.

Основная цель акции, проводимой в нашем регионе комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, – увеличение площадей зеленых зон, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения волгоградских лесов, воспитание бережного отношения к природе.

В течение месяца во всех муниципальных образованиях Волгоградской области будут высажены около 60 тысяч сеянцев и саженцев сосны, дуба, каштана, ясеня, акации и других пород деревьев. Особое внимание будет уделено территориям, пострадавшим в предшествующие годы от лесных пожаров.

Кроме того, в рамках акции работниками лесничеств будут проведены тематические занятия, экскурсии, открытые уроки, викторины, конкурсы.

Всего в этом году комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии планируется высадить около 4,5 млн сеянцев. Посадка будет проведена на территории всех 22 лесничеств, наибольшие площади под высадку сеянцев определены в Арчединском и Даниловском районах. Кроме того, специалистами лесной отрасли будут проведены мероприятия по уходу за лесными растениями, наведению порядка и очистке от мусора, заготовке семян, обработке от вредителей.

Напомним, что в прошлом году в ходе акции «Всероссийский день посадки леса» в регионе были высажены 52 тысячи деревьев, засеяны 2 гектара лесной территории семенами акации, сосны и вяза, а также очищены от мусора более 65 га леса. В целом же в Год экологии на территории Волгоградской области были высажены 4 млн деревьев.