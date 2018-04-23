В этом году более 140 тысяч школьников региона смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях различного профиля. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 543 миллионов рублей.

По данным пресс-службы комитета молодежной политики, на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, которая прошла под председательством заместителя губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой, обсудили вопросы подготовки ответственных структур к проведению летней оздоровительной кампании. Особое внимание было уделено вопросам безопасности. «Сейчас нужно направить все усилия на то, чтобы летний отдых для детей был максимально безопасным», — отметила Зина Мержоева.

На сегодняшний день во всех оздоровительных учреждениях проводятся необходимые мероприятия по обеспечению санитарных норм, пожарной и антитеррористической безопасности. В этом году в регионе продолжится реализация акции «Лето БЕЗ опасности», одной из целей которой является обеспечение максимальной досуговой занятости детей в период летних каникул. В эту работу включатся учреждения культуры, спорта, образования и социальной защиты населения.

Всего в 2018 году на территории региона будут работать 745 учреждений отдыха и оздоровления детей, среди них лагеря с дневным пребыванием, оздоровительные загородные лагеря, палаточные лагеря, учреждения на базе организаций социального обслуживания, а также санаторно-оздоровительные.

Помимо этого, в регионе готовится к запуску новый проект по организации просветительских экологических маршрутов. Его реализуют совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и Волгоградским государственным социально-педагогическим университетом. Кроме того, 560 детей станут участниками пилотной смены «Гениум», которую организует Волгоградский государственный университет на средства федерального бюджета, полученные от Министерства образования и науки Российской Федерации.

Отметим, в этом году 772 ребенка из Волгоградской области отдохнут на побережье Черного моря в детском санаторно-оздоровительном лагере «Старт», где пройдут профильные смены по творчеству, здоровому образу жизни, волонтерству, добровольчеству, спорту и патриотике.