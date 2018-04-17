Для удобства и безопасности жителей и гостей города в день проведения тестового матча на стадионе «Волгоград-Арена» между волгоградской командой «Ротор» и «Луч-Энергия» из Владивостока будут работать бесплатные парковки у ТРЦ «Европа Сити Молл» и Дворца спорта. На время проведения матча с 14:00 до 22:00 движение транспортных средств мимо стадиона будет осуществляться без остановок.

В указанное время это правило будет распространяться на дорожные участки по проспекту им. В.И. Ленина в границах от улицы Кубинской до улицы Глазкова, по улице им. Маршала Крылова в границах от проспекта им. В.И. Ленина до рокадной автодороги, а также по рокадной автодороге в границах от улицы им. Маршала Крылова до ул. им. Землянского.

Для удобства автомобилистов предусмотрены две большие парковочные зоны: волгоградцы и гости города, которые приедут к стадиону с южной стороны, смогут оставить автомобили на парковке у ТРЦ «Европа Сити Молл». Для болельщиков с личным транспортом, подъезжающих к месту проведения матча с северной стороны города, предоставлена площадка рядом с Дворцом спорта. Это исключит риск возникновения стихийных парковок и скопления автомобильного транспорта на проезжей части рядом со стадионом.

Движение городского транспорта в этот день будет осуществляться по обычному расписанию. Большие вместительные автобусы и троллейбусы доставят зрителей к месту проведения матча до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры трамвая в этот день смогут высадиться на остановке «Европа Сити Молл». Для удобства горожан и гостей города путь к стадиону укажут установленные знаки пешеходной навигации. Улица Землянского 21 апреля станет пешеходной. После окончания матча общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. В этот день на маршруты дополнительно выйдут порядка 30 трамваев, 30 автобусов и 20 троллейбусов.