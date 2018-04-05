В этом году в Волгограде планируют благоустроить семь общественных территорий в Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах, которые получили наибольшее число голосов во время рейтингового голосования. Всего в рамках пятилетней программы формирования современной городской среды в Волгограде благоустроят двадцать парков, улиц и площадей. Они будут обновлены поочередно в соответствии с запросами горожан.

​Первое и второе места по итогам голосования набрали дизайн-проект благоустройства поймы р. Царицы и дизайн-проект обновления ее склонов в Центральном районе. За преображение этих территорий горожане отдали порядка 120 тысяч голосов. Третье место заняла пешеходная зона по ул. 50-летия Октября в Красноармейском районе – за этот проект оставлено около 40 тысяч голосов.

Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» в Ворошиловском районе (37 201 голос), пешеходная зона по проспекту им. В.И. Ленина в Центральном районе (35 114 голосов), детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе (30 585 голосов) и бульварная часть ул. Комсомольской в Центральном районе (27 980 голосов).

Также дальнейшее благоустройство продолжится и в парке Юбилейный в Красноармейском районе Волгограда. Ранее здесь был открыт плоскостной фонтан, уложено новое тротуарное покрытие, установлены лавочки, система наружного освещения и высажены деревья. Озеленение будут продолжено и в этом году – здесь планируется высадить ясени, клены, можжевельник, ивы, кизил и другие деревья и кустарники, а также создать мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки. Запланирована и установка скамеек с подсветкой и лежаков, а также многофункциональных беседок. В зоне тихого отдыха предлагается разместить шкафы для книг и беседку с подвесными сидениями для чтения.