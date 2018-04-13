Реконструкция ЦПКиО продолжается, и уже в скором времени специалисты поднимут «корону» 50-метрового аттракциона наверх при помощи 80-, 40- и 16-тонных подъемных кранов. После этого подрядчик приступит к монтажу центральной оси и круговой фермы, на которую впоследствии будут установлены 20 кабинок. Параллельно с этим в парке ведутся работы по благоустройству. В ближайшее время на территории ЦПКиО на площади 14 тысяч квадратных метров вырастет этногородок с юртами и казачьим подворьем, будут высажены деревья и кустарники, а также продолжатся работы по обустройству пешеходных зон.

​На данный момент специалисты подрядной организации завершают установку опорно-пространственной конструкции. Колесо обозрения будет оборудовано 20 закрытыми кабинками на четыре человека каждая. Напомним, что в ходе работ было принято решение усовершенствовать проект. Его доработали с учетом особенностей волгоградского климата, и теперь колесо обозрения можно будет использовать практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами – отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация.

Как пояснил генеральный директор ООО «Парк» Петр Пигалев: «Проект предполагает круглогодичную эксплуатацию аттракциона при температуре до -15 градусов. Металлоконструкции колеса, выполненные из легированной стали, очень надежные. Завершить работы по обустройству колеса обозрения планируется этой весной».

Одновременно с обустройством колеса обозрения ведутся работы по озеленению территории. Сейчас здесь ежедневно заняты 22 единицы техники и 67 человек.

В осенне-зимний период специалистами проведена предварительная работа — за 5 месяцев с помощью специального оборудования просеяно свыше 15 тысяч кубометров почвы. Сейчас специалисты готовят территорию к высадке растений и прокладке системы полива.

По словам ландшафтного архитектора ООО «Парк» Ольги Медведицкой: «При проведении работ мы стараемся максимально сохранить растения, которые жизнеспособны. В целом же зеленые насаждения парка будут представлены древесными растениями в массивах и отдельными группами кустарниковых растений. Деревья будут высаживаться не менее 12-летнего возраста со сформированной кроной».

В обновленном парке появятся более 350 наименований молодых и здоровых деревьев и кустарников, в том числе волгоградцев будут радовать клены, липы, ивы, горные сосны, сакура и некоторые виды магнолий. Так, только многолетних растений планируется высадить более 150 тысяч.