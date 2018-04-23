В этом году наш город будет принимать матчи ЧМ-2018, и в связи с этим ожидается большой поток туристов. Для гостей города и для его жителей готовятся туристические маршруты, в том числе и водные. Круизная навигация по Волге уже открылась, и в этом году в число туристических маршрутов входят: часовые прогулки по Волге, вечерняя развлекательная программа «Русская вечеринка», экскурсионный маршрут «Город на канале». Экскурсионные направления будут интересны как россиянам, так и иностранным гостям.

Уже составлено предварительное расписание водных маршрутов. Часовые прогулочные экскурсии будут отправляться ежедневно каждый час. На маршруте будут действовать 5 прогулочных теплоходов. Экскурсионная программа «Русская вечеринка» состоится 18, 22, 25 и 28 июня, для неё предусмотрен вместительный теплоход-катамаран. Экскурсия в самый южный район города запланирована на 24 июня, рейсы также будут осуществляться по заявкам от туристических групп.

Как пояснила уководитель туристической компании Полина Звездилина: «Мы тщательно подготовились к новому туристическому сезону. Обновили салоны и внешний вид теплоходов. Особое внимание мы уделяем безопасности гостей – для получения разрешения на выход наши суда ежегодно проходят досмотр Российского речного регистра, а также подтверждают выполнение всех требований Системы управления безопасности на каждом судне. Представители Роспотребнадзора досматривают внутренние помещения на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, Ространснадзор проверяет наличие системы ГЛОНАСС на теплоходах. Все допуски к работе нами получены».

Отметим, что на территории Волгоградской области действуют более 160 туристических маршрутов — гости могут познакомиться с главными достопримечательностями города-героя, архитектурой дореволюционного Царицына, совершить поездки на экскурсионном трамвае, посетить этнографические комплексы и природные парки, попробовать блюда из уникального гастрономического меню региона.