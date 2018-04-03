В Волгограде завершились работы по реконструкции спорткомплекса «Зенит», который на время ЧМ-2018 станет тренировочной площадкой для футбольных команд-участниц ЧМ-2018, а также для проведения домашних матчей команды «Ротор-Волгоград».

«Наш «Зенит» готов к проведению чемпионата: все необходимые требования выполнены. Поле стадиона является одним из лучших среди тренировочных площадок в России. Вчера у нас завершился визит специалистов ФНЛ, которые отметили высокий уровень состояния поля. На сегодняшний день это основная площадка для «Ротора», который будет здесь проводить матчи», — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что обе тренировочные площадки к ЧМ-2018 — на территории ВГАФК и спорткомплекса «Зенит» — завершены и полностью готовы. Остались вопросы благоустройства, которые будут решены с наступлением хорошей погоды.

Напомним, что «Зенит» масштабно обновлен в рамках программы подготовки региона к чемпионату мира по футболу и открыт после реконструкции в конце прошлого года. Теперь это многофункциональный спорткомплекс, оборудованный по современным нормам и требованиям. Здесь создано новое футбольное поле с натуральным газоном и системой полива, построено здание с раздевалками, душем и тренерской, пунктом оказания медпомощи, конференц-залом, оборудована автостоянка. Модернизированы сети тепло-, электро- и газоснабжения. Благодаря новому современному освещению теперь площадку для тренировок можно использовать в любое время суток, на самом высоком уровне решены вопросы обеспечения безопасности. В настоящее время на стадионе «Зенит» также обновляются легкоатлетические площадки.