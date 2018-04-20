В эти выходные в нашем городе пройдут: презентация сборника стихов Марка Лешкевича, выступление группы «Громыка», соревнование по автозвуку и тюнингу, соревнования по квадрокроссу и мотокроссу и, конечно же, открытие стадиона «Волгоград Арена», а также матч «Ротора» с командой «Луч-Энергия».
№5
Поэты Волгограда не дремлют, а поэтические вечера и вовсе становятся модным развлечением. Одна из таких встреч состоится в это воскресенье. Поэт Марк Лешкевич презентует новый сборник «Русский мрак». Он прочтет как свои лучшие стихи, так и свежие строчки «из мрака». Встреча пройдет при поддержке поэтического движения Lost Poetry Front. На встрече вы сможете приобрести сборник стихов из первых рук. А в нашем календаре можно подробнее узнать о творчестве Марка и о мероприятии.
№4
В субботу в бар «Друзья» заглянет группа из Петрозаводска «Громыка» и даже даст там свой первый концерт в Волгограде. Это необычная группа, которая соединяет психоделический рок и эстетику постсоветской эпохи. Уверяем: чтобы понять их, лучше самим это увидеть.
№3
21 апреля на площадке ТРЦ Акварель состоится открытие соревнований по автозвуку и тюнингу в формате Russian Bass Restart. Как всегда, вас ждут лучшая атмосфера на площадке, соревновательный адреналин, громкая музыка и море классных тюнингованных машин. Главное, чтобы погода не подкачала.
№2
Все выходные на мототреке «Максимка» в Советском районе г. Волгограда будут проходить соревнования по мотоспорту. Традиционно на трассе мотокросса ожидается красочное спортивное зрелище, которое мы так любим. Высокая скорость, высокие прыжки, азартная борьба на протяжении всей гонки… Спортивный праздник обещает быть ярким и незабываемым. А еще будет работать уличное кафе. Никто не останется без хлеба и зрелищ.
№1
Наконец-то свои двери откроет стадион «Волгоград Арена» и примет футбольные команды и их болельщиков. Первый матч нашей любимой футбольной команды «Ротор-Волгоград» на свежем газоне стадиона пройдет 21 апреля. Соперником выступит команда «Луч-Энергия» из Владивостока. На сайте kassir, к слову, билеты остались только на матч 2 мая. Так что тот, кто успел купить билеты на 21 апреля, — молодец!
Что осталось за кадром?
Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):
- Лекция «Экономика повседневности: взгляд антропололога»
- Костя Потапов «Оркестриум»
- Экскурсия от проекта «Городские инициативы»
Выставки и интерактивные программы:
- Интерактивная выставка “Внутри человека”
- Выставка «Пароль Победы – Сталинград»
- Выставка международного проекта «ONTHEROOFS»
- Фотовыставка Марии Будановой «Девы»
- Выставка «Театр навсегда»
- Выставка «От архетипа»: печатная графика Анны и Виктора Филимоновых
- Выставка «Солнце на ладони»
- Акция «Магия книги» в рамках «БиблиоНочи-2018»
Для детей:
- «Арт-подготовка: занятия по живописи»
- Мастер-класс по созданию рельефной картины
- Детский кулинарный мастер-класс
- Детский праздник «Индейцы в городе»
- «Арт-подготовка: занятие по батику»
Спортивные мероприятия:
Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:
- Нэнси Виейра и Оркестр Сезарии Эворы. Морна Джаз
- Презентация поэтических сборников Ольги Смелянской и Ильи Бантоса и выступление группы «Глобальное потепление»
- Концерт Волгоградского академического симфонического оркестра «The Beatles, ABBA и не только…»
- Концерт группы «Эпидемия»
- Открытый микрофон
Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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