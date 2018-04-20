В эти выходные в нашем городе пройдут: презентация сборника стихов Марка Лешкевича, выступление группы «Громыка», соревнование по автозвуку и тюнингу, соревнования по квадрокроссу и мотокроссу и, конечно же, открытие стадиона «Волгоград Арена», а также матч «Ротора» с командой «Луч-Энергия».

№5

Поэты Волгограда не дремлют, а поэтические вечера и вовсе становятся модным развлечением. Одна из таких встреч состоится в это воскресенье. Поэт Марк Лешкевич презентует новый сборник «Русский мрак». Он прочтет как свои лучшие стихи, так и свежие строчки «из мрака». Встреча пройдет при поддержке поэтического движения Lost Poetry Front. На встрече вы сможете приобрести сборник стихов из первых рук. А в нашем календаре можно подробнее узнать о творчестве Марка и о мероприятии.

№4

В субботу в бар «Друзья» заглянет группа из Петрозаводска «Громыка» и даже даст там свой первый концерт в Волгограде. Это необычная группа, которая соединяет психоделический рок и эстетику постсоветской эпохи. Уверяем: чтобы понять их, лучше самим это увидеть.

№3

21 апреля на площадке ТРЦ Акварель состоится открытие соревнований по автозвуку и тюнингу в формате Russian Bass Restart. Как всегда, вас ждут лучшая атмосфера на площадке, соревновательный адреналин, громкая музыка и море классных тюнингованных машин. Главное, чтобы погода не подкачала.

№2

Все выходные на мототреке «Максимка» в Советском районе г. Волгограда будут проходить соревнования по мотоспорту. Традиционно на трассе мотокросса ожидается красочное спортивное зрелище, которое мы так любим. Высокая скорость, высокие прыжки, азартная борьба на протяжении всей гонки… Спортивный праздник обещает быть ярким и незабываемым. А еще будет работать уличное кафе. Никто не останется без хлеба и зрелищ.

№1

Наконец-то свои двери откроет стадион «Волгоград Арена» и примет футбольные команды и их болельщиков. Первый матч нашей любимой футбольной команды «Ротор-Волгоград» на свежем газоне стадиона пройдет 21 апреля. Соперником выступит команда «Луч-Энергия» из Владивостока. На сайте kassir, к слову, билеты остались только на матч 2 мая. Так что тот, кто успел купить билеты на 21 апреля, — молодец!

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Выставки и интерактивные программы:

Для детей:

Спортивные мероприятия:

Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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