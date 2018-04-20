«Концессии теплоснабжения» организовали экскурсию для учащихся лицея №5 Центрального района на котельную «ДОЗ имени Куйбышева». Ученики 9 класса не только познакомились с историей старейшего в Волгограде источника теплового хозяйства, но и на его примере смогли наглядно представить, как работают котельные и тепловые пункты города.

Посещение котельной бывшего деревообрабатывающего завода имени Куйбышева в Советском районе состоялось в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», к которой в этом году присоединились «Концессии теплоснабжения». В ходе акции школьники, учащиеся, студенты могут посетить крупнейших предприятия, познакомиться с производством.

Ученики из лицея №5 Центрального района побывали в старейшей волгоградской котельной. Объект экскурсии был выбран не случайно — котельная, построенная в 1914 году для обеспечения энергией паромеханического хозяйства лесопильного завода купцов Максимовых, до сих пор работает именно как котельная.

Своими глазами увидеть работу объекта ученики 9 класса смогли, оказавшись внутри здания.

— Можно сказать, что в котельной «ДОЗ имени Куйбышева» встретились разные эпохи развития теплового хозяйства, неразрывно связанные с историей города. Здесь можно буквально прикоснуться к истории теплоснабжения, ощутить его эволюцию. В здании, построенном более 100 лет назад, советские паровые котлы 1956 года выпуска соседствуют с современными «Будеросами», щиты ручного управления и приборы контроля — с электронной автоматикой, — говорит Виталий Ткачев, начальник участка энергорайона №3 «Концессии теплоснабжения».

В ходе экскурсии по котельной ребятам на наглядном примере рассказали о том, каким образом вырабатываются и поступают в жилые дома тепло и горячая вода. Школьники проявили любознательность и с удовольствием задавали вопросы об истории котельной и принципах функционирования системы теплоснабжения Волгограда.

Важно, что просветительскую работу с молодым поколением «Концессии теплоснабжения» ведут системно. Напомним, с этой целью осенью прошлого года на базе предприятия открыт филиал кафедры ВолгГТУ вуза. Благодаря этому в 2018 году студенты 3 и 4 курсов кафедры теплогазоснабжения и вентиляции прошли практическое обучение на котельных и ЦТП под руководством опытных наставников из «Концессий теплоснабжения».