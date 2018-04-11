Волгоградцев приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на открытие выставки «Затерянные миры междуречья Волги и Дона». В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с подземными мирами, которые представит опытный иследователь.

Открытие выставки состоится 12 апреля в 15:00. Экспозиция представляет собой захватывающее путешествие в сопровождении опытного исследователя, который «проведет» гостей по одиннадцати подземным мирам. За каждым из них скрывается своя удивительная история.

Стоимость: 100 руб./дет., 150 руб./взр.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.