Волгоградцев приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на открытие выставки «Затерянные миры междуречья Волги и Дона». В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с подземными мирами, которые представит опытный иследователь.

Открытие выставки состоится 12 апреля в 15:00. Экспозиция представляет собой захватывающее путешествие в сопровождении опытного исследователя, который «проведет» гостей по одиннадцати подземным мирам. За каждым из них скрывается своя удивительная история.

«Старая Сарепта» приглашает на открытие выставки «Затерянные миры междуречья Волги и Дона» Культура
Рифовая пещера Задонья
фото Пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта»

 

Стоимость: 100 руб./дет., 150 руб./взр.
Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

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