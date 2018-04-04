Свершилось! Стадион «Волгоград Арена», который возводился к ЧМ 2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Уже в скором времени на стадионе пройдут первые официальные мероприятия, а летом он примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.

Как сообщил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков: «Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта — в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют».

Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Волгоград» 25 марта. Эксперты выразили полную удовлетворённость объектом.

Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги «Ротор» (Волгоград) и «Луч-Энергия» (Владивосток).

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячной арене «Волгоград» сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.