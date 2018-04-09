В минувшие выходные в Волгограде побывал Парк футбола-2018, который работал в течение двух дней на верхней террасе Центральной набережной. Посетить Парк футбола мог любой желающий. Для гостей здесь было организовано несколько тематических зон.

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Открытие парка проходило в торжественной обстановке при участии первых лиц города и почетных гостей, одним из которых стал Легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Также на открытии присутствовали и легенды волгоградского футбола Олег Веретенников и Александр Никитин, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко и мэр города Андрей Косолапов.

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Не пропустили это событие и волгоградцы. Особенно много было юных поклонников футбола, которые с удовольствием играли на тематических площадках, забивали голы имповизированному вратарю и, конечно, все очень хотели получить автограф от Сола Кэмпбелла. Все желающие смогли сделать фото на память с легендой FIFA и получить заветную подпись на карточке.

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Ну и ко всему прочему на площадке Парка футбола можно было познакомиться и сфотографироваться с Официальным талисманом Чемпионата мира волком Забивакой™, который в течение двух дней развлекал гостей и радовал малышню.

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество
Сол Кэмпбелл, волк Забивака и легенды волгоградского футбола Общество

Справка: Парк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Что же это такое?

Начиная с 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов ЧМ-2018 будет открываться фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на футбольных аттракционах, узнать все о скором турнире, сфотографироваться с Официальным талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой™ и пообщаться с легендами мирового футбола.


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