Волгоградских школьников приглашают на виртуальную краеведческую экспедицию «За сокровищами культуры – в Поволжскую глубинку», которая будет проходить в Волгоградской областной детской библиотеке. В рамках мероприятия ребятам будет представлен первый маршрут экспедиции «Археологические памятники региона».

На этом творческом маршруте в рамках долгосрочного библиотечного проекта «Чудеса культуры Волгоградской области» юным путешественникам расскажут об археологическом наследии Волгоградской области. Виртуальные экспедиции будут проводить библиотекари, которые поведают детям об археологических памятниках нашего региона разных эпох и цивилизаций. Дети узнают о загадочном культовом сооружении «Святилище Трёхостровское» – уникальном историческом памятнике Иловлинского района; историко-краеведческом музее Октябрьского района, в котором хранится настоящий бивень мамонта, пролежавший в земле более 130 тысяч лет; о так называемых Камышинских Ушах, находящихся в 7 километрах северо-западнее центра Камышина. Виртуальная экспедиция будет сопровождаться стихами и песнями, посвященными археологии, археологам и путешественникам-первооткрывателям.