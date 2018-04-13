Центральную набережную, а точнее — ротонду и пропилеи, входящие в ансамбль верхней террасы наб. им. 62-й Армии, готовят к реконструкции. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. На территории вокруг ротонды выставлено временное ограждение, а сама конструкция одевается в строительные леса. В рамках работ подрядной организации предстоит очистить ансамбль от старой краски и штукатурки, после чего начнутся основные реставрационные работы.

​Согласно требованиям контракта, подрядчик будет использовать в работе только современные материалы и технологии, соблюдая действующие градостроительные нормы, технические регламенты и требования пожарной безопасности. Поскольку ансамбль набережной является объектом культурного наследия, по условиям муниципального контракта подрядная организация обладает лицензией на проведение такого вида работ.

Также в ходе реконструкции запланировано восстановление Центральной лестницы, подпорных стен со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещений, которые порадуют своим новым обликом гостей и жителей города-героя уже в этом году. Благоустроена будет также парковая зона верхней террасы – здесь появятся новые удобные лавочки, обновлено тротуарное покрытие с устройством велодорожек, будут разбиты цветники, высажены деревья и другие многолетние растения.