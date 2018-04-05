Жители и гости города смогут вновь увидеть ретро-поезд «Воинский эшелон», который прибудет в Волгоград 8 мая 2018 года. Сформированный на Приволжской железной дороге ретро-поезд «Воинский эшелон» с 18 апреля по 9 мая посетит 25 станций Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. С концертной программой ретро-состав побывает на станциях Астрахань-1, Аткарск, Сенная, Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1. На станциях Харабалинская, Верхний Баскунчак, Владимировка, Волжский, Донская, Иловля-1, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково, Урюпино, Камышин, Волгоград-1, Петровск, Балаково, Пугачевск, Ершов, Красный Кут, Урбах, Покровск будут организованы выставки, где все желающие смогут осмотреть изнутри вагоны ретро-поезда.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», планируется, что в волгоградском регионе ретро-состав будут сопровождать активисты исторического клуба «Пехотинец», которые помогут в организации экскурсий и популярно ответят на вопросы о представленных образцах техники и Сталинградской битве.

«Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. Например, все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. Все образцы военной техники предоставлены музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Посетить уникальный ретро-поезд «Воинский эшелон» смогут все желающие.