В этом году у волгоградцев есть надежда, что мошки будет гораздо меньше, чем обычно. За численностью кровососущих насекомых будут наблюдать специалисты Волгоградского государственного университета, которые уже приступили к сезонному наблюдению за стадиями развития мошки.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в 2018 году комплекс мер, направленных на снижение численности кровососущих насекомых, будет расширен. План мероприятий утвержден: дезинсекция общественных мест, лесопарковых зон, туристических маршрутов, а также гидрологические мероприятия. Так, против личинок мошки и комаров обработают 162 водных объекта, дезинсекцию проведут в 129 рекреационных зонах общей площадью 613 гектаров.

Для повышения эффективности применяемых мер ученые ВолГУ проводят фенологический мониторинг, который позволит определить места концентрации яиц и личинок насекомых. Специалисты возьмут пробы на территории Волгограда и в его окрестностях – на Волгоградском водохранилище, Волге и Ахтубе, на ериках Волго-Ахтубинской поймы. Также на протяжении всего периода исследований ученые будут определят скорость течения и температуру воды — от этих факторов напрямую зависит развитие мошки и срок ее массового вылета.

На основе полученных данных будут определены оптимальные периоды для проведения мероприятий, направленных на снижение численности кровососущих насекомых.