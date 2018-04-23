Центральная набережная начинает потихоньку преображаться. Сейчас работы ведутся сразу по нескольким направлениям. «Шайба» вскоре получит новое остекление. Ранее мы уже сообщали, что рабочие демонтировали старые стеклопакеты. А уже сейчас можно видеть, как новые стеклопакеты занимают свои места.

С новым остеклением «шайба» получит ещё и новую подсветку, но это можно будет увидеть лишь по окончанию всех работ, а сейчас пока будем наблюдать за преображением центра всего речного порта Волгограда.

Помимо этого, на Центральной набережной уже началась реконструкция пропилей центральной лестницы и ротонды. Их внешний вид будет обновлен с учетом того, что ансамбль набережной является объектом культурного наследия. По условиям муниципального контракта подрядная организация обладает лицензией на проведение такого вида работ.

По завершению всех работ жителей и гостей города будет встречать обновленная набережная, что не может не радовать.