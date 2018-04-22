В пятницу вечером, 20 апреля, «Концессии водоснабжения» начали работы по завершению крупного обновления сетей в Кировском и Красноармейском районах. К вечеру 21 апреля специалисты компании уже подключили новый магистральный водопровод и крупный канализационный коллектор, а также присоедили несколько новых водопроводных линий малого диаметра, провели планово-предупредительный ремонт на существующих сетях.

Присоединение канализационного коллектора диаметром 1000 мм проходило в Красноармейском районе. На этом участке работы начались еще ночью. Подключением занимается бригада рабочих из 12 человек и специальная техника: экскаватор, илосос и подъемный кран. Построенный магистральный коллектор заменит изношенные трубы, проложенные более 40 лет назад. Из-за истекшего срока службы на старом канализационном коллекторе постоянно случались мелкие и крупные аварии. Новый коллектор значительно повысит надежность услуг водоотведения для 268 тысяч жителей Кировского и Красноармейского районов.

«Концессии водоснабжения» пригласили представителей средств массовой информации понаблюдать за ходом работ. Подробнее о происходящем на объекте рассказал заместитель директора «Концессий водоснабжения» по капитальному строительству и перспективному развитию Александр ЖЕРНОКОВ: «Здесь производятся работы по врезке канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС-5 до завода «Каустик». Строительство данного объекта длилось полгода, а его протяженность составляет более 6 км. Новый канализационный коллектор даст порядка 50 лет безаварийной работы, обеспечивая водоотведение Кировского и Красноармейского районов. Старый коллектор остается резервной линией. Параллельно с этими работами продолжаются мероприятия по подключению нового водовода диаметром 1000 мм и длиной 4 км в Кировском районе, а также работы по присоединению сетей меньшего диаметра. Таким образом, более 10 км новых сетей будет введено в эксплуатацию в ближайшее время».

Жителям районов, которые временно остаются без воды, в том числе жителям частного сектора, организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у оперативного штаба «Концессий водоснабжения» находятся объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части и др. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600) предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также консультирует по вопросам поступления воды в дома.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.