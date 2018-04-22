В пятницу вечером, 20 апреля, «Концессии водоснабжения» начали работы по завершению крупного обновления сетей в Кировском и Красноармейском районах. К вечеру 21 апреля специалисты компании уже подключили новый магистральный водопровод и крупный канализационный коллектор, а также присоедили несколько новых водопроводных линий малого диаметра, провели планово-предупредительный ремонт на существующих сетях.

Присоединение канализационного коллектора диаметром 1000 мм проходило в Красноармейском районе. На этом участке работы начались еще ночью. Подключением занимается бригада рабочих из 12 человек и специальная техника: экскаватор, илосос и подъемный кран. Построенный магистральный коллектор заменит изношенные трубы, проложенные более 40 лет назад. Из-за истекшего срока службы на старом канализационном коллекторе постоянно случались мелкие и крупные аварии. Новый коллектор значительно повысит надежность услуг водоотведения для 268 тысяч жителей Кировского и Красноармейского районов.

Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура

«Концессии водоснабжения» пригласили представителей средств массовой информации понаблюдать за ходом работ. Подробнее о происходящем на объекте рассказал заместитель директора «Концессий водоснабжения» по капитальному строительству и перспективному развитию Александр ЖЕРНОКОВ: «Здесь производятся работы по врезке канализационного коллектора диаметром 1000 мм от КНС-5 до завода «Каустик». Строительство данного объекта длилось полгода, а его протяженность составляет более 6 км. Новый канализационный коллектор даст порядка 50 лет безаварийной работы, обеспечивая водоотведение Кировского и Красноармейского районов. Старый коллектор остается резервной линией. Параллельно с этими работами продолжаются мероприятия по подключению нового водовода диаметром 1000 мм и длиной 4 км в Кировском районе, а также работы по присоединению сетей меньшего диаметра. Таким образом, более 10 км новых сетей будет введено в эксплуатацию в ближайшее время».

Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура

Жителям районов, которые временно остаются без воды, в том числе жителям частного сектора, организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у оперативного штаба «Концессий водоснабжения» находятся объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части и др. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600) предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также консультирует по вопросам поступления воды в дома.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.

Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура

Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура
Работы на объектах «Концессий» идут по графику Инфраструктура

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